Попова заявила, что переболевшим COVID-19 может не хватить иммунитета при «кракене»

Иммунной защиты после перенесенной коронавирусной инфекции или вакцинации может быть недостаточно при варианте омикрон-штамма «кракен». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 24».

Роспотребнадзор: вакцины от COVID-19 защитят даже при «кракене»

Она также отметила, что нет дополнительных рисков из-за открытия границ властями Китая. По словам Поповой, водить меры в отношении прибывших из КНР не планируется.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что каких-либо особенных симптомов при заражении вариантом коронавируса «кракен» нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияКоронавирус
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