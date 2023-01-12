Попова заявила, что переболевшим COVID-19 может не хватить иммунитета при «кракене»
Иммунной защиты после перенесенной коронавирусной инфекции или вакцинации может быть недостаточно при варианте омикрон-штамма «кракен». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия 24».
Она также отметила, что нет дополнительных рисков из-за открытия границ властями Китая. По словам Поповой, водить меры в отношении прибывших из КНР не планируется.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что каких-либо особенных симптомов при заражении вариантом коронавируса «кракен» нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru