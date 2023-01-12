Попова заявила, что переболевшим COVID-19 может не хватить иммунитета при «кракене»

Она также отметила, что нет дополнительных рисков из-за открытия границ властями Китая. По словам Поповой, водить меры в отношении прибывших из КНР не планируется.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что каких-либо особенных симптомов при заражении вариантом коронавируса «кракен» нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

