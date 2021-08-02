Испытания новой российской вакцины «Бетувакс» могут начаться в сентябре

«Бетувакс-Ков-2» начали создавать летом 2020 года. Это субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Как предполагается, препарат будет использоваться для вакцинации групп риска и ревакцинации.

Тем временем, эстонские ученые создали спрей для носа, который защищает от всех основных штаммов COVID-19. Он спасает от исходного уханьского варианта, «дельта»-варианта индийского происхождения, а также от британского, южноафриканского и бразильского вариантов.

