Испытания новой российской вакцины «Бетувакс» могут начаться в сентябре
Клинические испытания вакцины от COVID-19 «Бетувакс-Ков-2» российского производства, разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека», могут начаться в сентябре текущего года после выдачи соответствующего разрешения Минздрава страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Платформы Национальной технологической инициативы.
«Бетувакс-Ков-2» начали создавать летом 2020 года. Это субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Как предполагается, препарат будет использоваться для вакцинации групп риска и ревакцинации.
Тем временем, эстонские ученые создали спрей для носа, который защищает от всех основных штаммов COVID-19. Он спасает от исходного уханьского варианта, «дельта»-варианта индийского происхождения, а также от британского, южноафриканского и бразильского вариантов.
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