Ученые создали спрей для носа от всех основных штаммов COVID-19

Эстонские ученые создали спрей для носа, который защищает от всех основных штаммов COVID-19. Он спасает от исходного уханьского варианта, «дельта»-варианта индийского происхождения, а также от британского, южноафриканского и бразильского вариантов. Об этом сообщает портал rus.postimees. Отмечается, что с юридической точки зрения спрей не является лекарством или медицинским устройством, однако он и информация о нем были согласованы с с департаментом лекарственных средств и с департаментом здоровья.

Ранее разработчик «Спутника» рассказал о спрее от коронавируса. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уверен, что исследования интраназальной вакцины уже ведутся в России.



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ФОТО: shutterstock
ТЕГИ:КоронавирусНСН-Здоровье
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