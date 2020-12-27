Гинцбург: В России разработают аналог препарата от коронавируса, которым лечился Трамп

Ученый раскрыл состав препарата.

«Это моноклональные антитела, это фактически те антитела, которые защищают (от вируса и находятся- прим.НСН) в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде» - пояснил Гинцбург ТАСС.

Кроме того, в Центре Гамалеи разрабатывают новую вакцину двойного назначения – она одновременно будет защищать человека от нового коронавируса и гриппа. Технология производства отработана учеными «на ротавирусах».

Разработчики «Спутника V» создают препараты, способные «защищать от внутрибольничных инфекций», которые приводят к смерти больных коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ, в стационарах. Эти разработки также планируется завершить к концу 2021 года.

Напомним, лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал, что его пациент выздоровел благодаря экспериментальной сыворотке на основе антител американской компаниии Regeneron Pharmaceuticals. По словам Трампа, он почувствовал себя суперменом после того, как принял препарат.

