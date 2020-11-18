Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса

В COVID-19 объединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, и в этом заключается его самое необычное свойство, сообщает Lenta.ru со ссылкой на вирусолога Сергея Нетесова.

Отмечается, что дизрегуляция иммунной системы происходит и при других инфекциях, например, при Эболе. То же самое и в случае с тромбообразованием, синдромом диссеминированного свертывания крови, характерного для коронавируса, — они встречались при лихорадке Денге, геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

Как отмечает вирусолог, потеря обоняния также не является специфическим симптомом COVID-19 — таким же свойством обладают не менее двух десятков вирусов, которые попадают в организм через нос и поражают обонятельные нервы.

Напомним, в Сибири формируется новый, мутировавший вариант коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также сообщила, что наша страна занимает 62-е место в мире по уровню заболеваемости, который определяется в расчете на 100 тысяч населения.

