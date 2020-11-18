Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса
В COVID-19 объединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, и в этом заключается его самое необычное свойство, сообщает Lenta.ru со ссылкой на вирусолога Сергея Нетесова.
Отмечается, что дизрегуляция иммунной системы происходит и при других инфекциях, например, при Эболе. То же самое и в случае с тромбообразованием, синдромом диссеминированного свертывания крови, характерного для коронавируса, — они встречались при лихорадке Денге, геморрагической лихорадке с почечным синдромом.
Как отмечает вирусолог, потеря обоняния также не является специфическим симптомом COVID-19 — таким же свойством обладают не менее двух десятков вирусов, которые попадают в организм через нос и поражают обонятельные нервы.
Напомним, в Сибири формируется новый, мутировавший вариант коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она также сообщила, что наша страна занимает 62-е место в мире по уровню заболеваемости, который определяется в расчете на 100 тысяч населения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+22 410 / сут.
Умерли
33 931+442 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+22 055 / сут.
- Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса
- Эрдоган ввел в Турции частичный локдаун
- Мишустин дал поручения Минздраву по борьбе с COVID-19
- В Москве скончались 76 пациентов с COVID-19
- Парламент Турции одобрил отправку турецких военных в Азербайджан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru