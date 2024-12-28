«Ишемия и летальный исход»: Хирург о последствиях от новомодного «увеличения плеч»
Даже при правильном введении филлера в мышцу сохраняется серьезный риск его миграции в сосуды, заявил НСН Дмитрий Пахилин.
Популярная сегодня процедура среди мужчин на увеличение плечевых мышц с использованием филлеров может привести к серьезным осложнениям, вплоть до проблем с дыханием, сердцем и некроза тканей. Об этом в беседе с НСН рассказал член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин.
Мужчины в Москве начали накачивать искусственные плечи. Такую услугу предлагают в столичных клиниках красоты, плечи накачивают филлером, пишут «Известия». Цена за процедуру стартует от 15 тысяч рублей и популярна в основном среди мужчин до 30 лет. Пахилин рассказал, с какими осложнениями столкнулись пациенты после подобного вмешательства.
«Запрос на красивый мышечный рельеф тела с минимальным вмешательством достаточно актуален среди пациентов. Производители создали плотные филлеры для имплантации в толщу мышц с инъекцией более 100 мл. На первый взгляд, решение позволяет достичь красивого результата. Некоторые коллеги подхватили данную методику, пока не столкнулись с чередой осложнений. Наиболее опасные из них происходят в первый момент введения инъекции в крупный венозный сосуд. Далее филлер мигрирует в правые отделы сердца и лёгкие с развитием эмболии легочных артерий. Одним из первых клинических симптомов является кашель, затем нехватка воздуха, вплоть до летального исхода. Если специалисту удалось избежать таких серьёзных осложнений, то далее есть риск локальной ишемии, что увеличивает процесс восстановления. А при негативном сценарии все это приводит к некрозу тканей», - отметил он.
По словам хирурга, в среде эстетической медицины даже были разработаны рекомендации, которые запрещают вводить филлер в мышцу, а некоторые клиники уже начали использовать вместо них человеческий жир.
«Если филлер поставлен успешно, то сохраняется риск его миграции в сосуды на фоне сокращения мышц при обычной ходьбе в первые несколько суток. Поэтому были разработаны и введены в практику клинические рекомендации, запрещающие вводить филлеры в толщину мышцы. Мы в своей практике вместо филлера используем жировые клетки пациента, способность которых «прижиться» подтверждена клинически. Предварительно проводится липоскульптура мышечного рельефа, позволяющая наиболее эффективно прорисовать естественные контуры тела», - подытожил он.
Ранее Пахилин в пресс-центре НСН рассказал, что врачи отказывают пациентам, которые приходят «за эльфийскими ушами», так как тренд пройдет, а деформацию ушной раковины уже будет нельзя исправить без последствий.
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