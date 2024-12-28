«Ишемия и летальный исход»: Хирург о последствиях от новомодного «увеличения плеч»

По словам хирурга, в среде эстетической медицины даже были разработаны рекомендации, которые запрещают вводить филлер в мышцу, а некоторые клиники уже начали использовать вместо них человеческий жир.

«Если филлер поставлен успешно, то сохраняется риск его миграции в сосуды на фоне сокращения мышц при обычной ходьбе в первые несколько суток. Поэтому были разработаны и введены в практику клинические рекомендации, запрещающие вводить филлеры в толщину мышцы. Мы в своей практике вместо филлера используем жировые клетки пациента, способность которых «прижиться» подтверждена клинически. Предварительно проводится липоскульптура мышечного рельефа, позволяющая наиболее эффективно прорисовать естественные контуры тела», - подытожил он.

Ранее Пахилин в пресс-центре НСН рассказал, что врачи отказывают пациентам, которые приходят «за эльфийскими ушами», так как тренд пройдет, а деформацию ушной раковины уже будет нельзя исправить без последствий.





