Инфекционист рассказал, когда россиянам можно будет ходить без масок

Отменять обязательное ношение масок в России можно будет не раньше мая, в Москве - в июне. Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Пока делать это рано, так как есть много людей, восприимчивых к вирусу и которые пока не переболели. Маска должна служить барьером от вирусов, передает РИА Новости.