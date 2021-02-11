Инфекционист рассказал, когда россиянам можно будет ходить без масок
Отменять обязательное ношение масок в России можно будет не раньше мая, в Москве - в июне. Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Пока делать это рано, так как есть много людей, восприимчивых к вирусу и которые пока не переболели. Маска должна служить барьером от вирусов, передает РИА Новости.
Тимаков отметил, что в средней полосе России обязательный масочный режим можно будет отменить к началу лета. В это время года активно будет светить солнце, помещения будут хорошо проветриваться, начнут работать кондиционеры.
При этом ношение масок останется рекомендательным для тех граждан, кто не болел и не вакцинировался.
Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, что полностью отменять его в любом регионе пока рано вне зависимости от эпидемиологической ситуации.
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