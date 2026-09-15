Эксперт рассказал, куда лучше вкладывать деньги на фоне снижения ставки
Банковский вклад сохраняет позиции наиболее понятного инструмента для консервативных россиян, однако на фоне изменения ключевой ставки стоит рассматривать и альтернативные варианты. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал основатель инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.
Эксперт посоветовал гражданам не слепо доверять оптимистичным прогнозам аналитических домов, а оценивать текущую рыночную конъюнктуру и реальную премию за риск. По его словам, финансовые учреждения вынуждены конкурировать за капитал клиентов с фондами денежного рынка и долговыми бумагами, поэтому ставки по депозитам остаются привлекательными и их можно зафиксировать на длительный период.
Исаков уточнил, что облигации федерального займа сейчас предлагают около 15% годовых, а надежные корпоративные бонды — порядка 18%.
При этом он напомнил о налоговых нюансах: купонный доход облагается сбором с первого рубля, тогда как по банковским депозитам предусмотрен необлагаемый лимит, что делает разницу в итоговой прибыли минимальной для сумм до 1,5 миллиона рублей.
«Ставка 26 процентов — это не премия за терпение, это премия за вероятность невозврата», — предупредил специалист, говоря о высокодоходных облигациях, которые требуют обязательной диверсификации и подходят только агрессивным игрокам.
Между тем российские банки не намерены пересматривать ставки по депозитам и кредитам после решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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