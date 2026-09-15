Политолог оценил перспективы распада Великобритании

Политолог Иван Мезюхо оценил перспективы распада Великобритании на фоне совместного заявления лидеров Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. В беседе с «Лентой.ру» эксперт отметил, что пока о полном разделении королевства говорить преждевременно, однако текущая тенденция заметно расшатывает государственные устои.

По мнению аналитика, политический кризис в стране проявляется не только в регулярной смене премьер-министров. Параллельно в регионах нарастают настроения в пользу самоопределения и отказа от подчинения центральной власти, что создает серьезное давление на Лондон.