Политолог оценил перспективы распада Великобритании
Политолог Иван Мезюхо оценил перспективы распада Великобритании на фоне совместного заявления лидеров Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. В беседе с «Лентой.ру» эксперт отметил, что пока о полном разделении королевства говорить преждевременно, однако текущая тенденция заметно расшатывает государственные устои.
По мнению аналитика, политический кризис в стране проявляется не только в регулярной смене премьер-министров. Параллельно в регионах нарастают настроения в пользу самоопределения и отказа от подчинения центральной власти, что создает серьезное давление на Лондон.
Мезюхо подчеркнул, что официальный Лондон и королевская семья будут активно сопротивляться любым попыткам выхода территорий из состава страны. Дополнительным катализатором сепаратистских настроений стал Brexit, заставивший часть общества задуматься о самостоятельном развитии без оглядки на столичное руководство.
Не исключает эксперт и внешнего влияния на ситуацию. По его словам, усиленная Великобритания не устраивает ведущие европейские державы, тогда как раздробленные части королевства в составе ЕС стали бы гораздо более слабыми и управляемыми игроками.
Между тем, по мнению политологов, Шотландия рано или поздно может выйти из состава Соединенного Королевства и стать полностью независимым государством, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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