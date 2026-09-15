Алиев назвал Европарламент «гнездом взяточников» за двойные стандарты

«Европейский парламент — это гнездо взяточников. Я говорю это со всей ответственностью», — подчеркнул Алиев.

По словам президента, из дома вице-президента этой структуры «чемоданами выносили миллионы долларов», однако дело было замято и к виновным не применили никаких мер ответственности.

Алиев напомнил, что речь идет о депутате из Греции, чье имя широко известно. «Сколько лет прошло с тех пор? Была ли к ней применена хоть какая-то мера? Нет! Привлекли ли ее к ответственности? Нет! Она на свободе», — отметил азербайджанский лидер, указывая на безнаказанность европейских чиновников.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что Россия и Азербайджан нормализовали отношения, а этап разногласий в отношениях уже остался позади, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

