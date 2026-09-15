Алиев назвал Европарламент «гнездом взяточников» за двойные стандарты
Президент Азербайджана Ильхам Алиев жестко раскритиковал Европейский парламент, назвав его «гнездом взяточников». Соответствующее заявление политик сделал на встрече с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым, передает ТАСС.
«Европейский парламент — это гнездо взяточников. Я говорю это со всей ответственностью», — подчеркнул Алиев.
По словам президента, из дома вице-президента этой структуры «чемоданами выносили миллионы долларов», однако дело было замято и к виновным не применили никаких мер ответственности.
Алиев напомнил, что речь идет о депутате из Греции, чье имя широко известно. «Сколько лет прошло с тех пор? Была ли к ней применена хоть какая-то мера? Нет! Привлекли ли ее к ответственности? Нет! Она на свободе», — отметил азербайджанский лидер, указывая на безнаказанность европейских чиновников.
Ранее Ильхам Алиев заявил, что Россия и Азербайджан нормализовали отношения, а этап разногласий в отношениях уже остался позади, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Юрист раскрыл способы подтверждения устных договоренностей
- Юрист предупредил об опасности записок под лобовым стеклом авто
- Замолвит словечко? О чем США ведут переговоры с Лукашенко
- «Кризис налицо»: Мировые цены на нефть могут взлететь до $130 за баррель
- Из тепла в ледниковый период: Как Эль-Ниньо изменит климат в России
- Эксперт рассказал, куда лучше вкладывать деньги на фоне снижения ставки
- Политолог оценил перспективы распада Великобритании
- «Никаких кредитов»: Организатор свадеб дала главный совет молодоженам
- Алиев назвал Европарламент «гнездом взяточников» за двойные стандарты
- В Wildberries опровергли информацию о блокировках кошельков клиентов