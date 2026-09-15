Пары должны трезво оценивать свой бюджет и экономить, а не делать праздник за счет кредитов, рассказала НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.



Почти половина молодоженов берут займ на свадьбу. 41% пар обходятся без кредитов и займов у финансовых организаций или родственников. Столько же — 41% — прибегают к заемным деньгам. Почти каждый пятый оформляет банковский кредит, а 9,8% обращаются в МФО. Об этом сообщает ТАСС. Лейбман осудила такие действия.