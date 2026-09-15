«Никаких кредитов»: Организатор свадеб дала главный совет молодоженам
Гулять надо только на свои деньги, заявила НСН Евгения Лейбман.
Пары должны трезво оценивать свой бюджет и экономить, а не делать праздник за счет кредитов, рассказала НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
Почти половина молодоженов берут займ на свадьбу. 41% пар обходятся без кредитов и займов у финансовых организаций или родственников. Столько же — 41% — прибегают к заемным деньгам. Почти каждый пятый оформляет банковский кредит, а 9,8% обращаются в МФО. Об этом сообщает ТАСС. Лейбман осудила такие действия.
«Я всегда советую не брать никаких денег в долг — гулять нужно на те деньги, которые есть. У нас достаточно высокий процент разводов. Один раз ко мне пришла пара, где жених еще платил кредит за прошлое торжество. Невеста помогала ему его закрыть, чтобы быстрее взять деньги на собственный праздник. Тут надо понимать, что если большой бюджет, то стоит нанимать организатора, чтобы получить какой-то ожидаемый результат. Ребятам, которые собираются узким кругом, в целом не важно, какой уровень ведущего или кафе — они хотят погулять на свадьбе. Можно только сказать, что в крупных миллионниках уже не получится дешевле 600 тысяч рублей — это очень скромная свадьба», — объяснила она.
Лейбман добавила, при каких условиях свадьба может окупиться.
«Есть свадьбы, которые делаются для того, чтобы заработать на них — они идут в режиме жесткой экономии с минимальными затратами. Пары ищут более дешевые рестораны, фотографа и ведущего попроще, да и предоставляют минимальный набор еды и напитков для гостей. На себе они не урезают расходы, но никаких лишних услуг, кроме обязательных. Тогда можно выйти в ноль, но все зависит от подарков. Правила хорошего тона — посмотреть средний чек в локации и умножить его на два. Для Москвы это будет около 10 тысяч рублей в среднем. Если приходит пара, то лучше принести минимум 20 тысяч. Близкие дарят больше. Поэтому, чтобы оказаться в плюсе, надо выбирать минимально дорогое кафе», — подчеркнула она.
Ранее Лейбман назвала НСН минимальную цену, во сколько обойдется самая дешевая свадьба в Москве.
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