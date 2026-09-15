«Я думаю, что в этом случае это техническая проблема больше. Что касается Эль-Ниньо, оно в этот раз достаточно мощное по ряду параметров. Оно очень быстро наступило после окончания предыдущей стадии. Как правило, интервал составляет лет пять, иногда восемь. В этот раз интервал составил всего год. Во-вторых, традиционно феномен большое влияние оказывает на страны бассейна Тихого океана – Южная Америка, Австралия, до Индии доходит. Это явление, которое существенно влияет на локальные и глобальные климатические условия. Обычно активная стадия длится год-два. В каких-то регионах это наводнения, в каких-то – засухи, плюс температурные аномалии. Ужасное событие, которое произошло на границе Непала и Индии, когда там растаял ледник, тоже связывают с Эль-Ниньо, хотя и глобальное потепление играет свою роль в целом. Эль-Ниньо этим изменениям добавляет драматизма», - рассказал он.

При этом он отметил, что до России это тепло тоже дотягивается, но гораздо более опасным будет обратный процесс.

«Мы сейчас выходим на самый пик. До России это тепло тоже дотягивается, поэтому у нас будет относительно теплые осень и зима. У нас уже была похожая зима, когда у нас в принципе не было устойчивого снежного покрова. Эль-Ниньо добавляет градусы к общему потеплению, это факт. Существует похожее явление, которое влияет более существенно на температуры. Аналогичная перестройка течений в Северной Атлантике приводит к изменениям сразу на 20-25 градусов. Периодические ледниковые периоды связаны именно с этими течениями. Европа уже является аномально теплым местом на нашей планете. Резкая перестройка течений будет катастрофой для Европы, европейской части России, Канады, части США. Эль-Ниньо нам показывает, как это бывает. Это у нас в Осло цветут магнолии, потому что город обогревается теплыми течениями. Без них климат Санкт-Петербурга станет на десять градусов холоднее Гренландии. Северные страны просто станут непригодны для проживания, включая Прибалтику», - заключил собеседник НСН.

Из-за усиления климатического явления Эль-Ниньо около 50 миллионов человек во всем мире к концу 2027 года могут столкнуться с угрозой голода, следует из доклада Всемирной продовольственной программы ООН.

