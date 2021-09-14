Инфекционист рассказал, чем будет отличаться «четвертая волна» коронавируса

По его словам, кроме того, в связи с началом учебного года дети будете болеть чаще. «Превалирующим остается тот же «дельта» штамм, возможно «дельта-плюс», который вызвал подъем заболеваемости летом. Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста», — считает инфекционист.

Ранее глава департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун сообщил, что в столице очень высокая вероятность прихода четвертой волны пандемии коронавируса.

