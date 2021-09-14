Инфекционист рассказал, чем будет отличаться «четвертая волна» коронавируса

«Четвертая волна» коронавируса, приход которой ожидается осенью, не будет принципиально отличаться от летней волны заболеваемости, но на нее могут наслоиться сезонные инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова.

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По его словам, кроме того, в связи с началом учебного года дети будете болеть чаще. «Превалирующим остается тот же «дельта» штамм, возможно «дельта-плюс», который вызвал подъем заболеваемости летом. Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста», — считает инфекционист.

Ранее глава департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун сообщил, что в столице очень высокая вероятность прихода четвертой волны пандемии коронавируса.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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