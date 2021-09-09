Депздрав Москвы: вероятность четвертой волны пандемии очень высока
В столице очень высокая вероятность прихода четвертой волны пандемии коронавируса. Об этом заявил глава департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.
«Идет очень быстро перепрофилирование коронавирусных госпиталей. <...>Мы четко знаем, что будет сейчас в сентябре, - а вероятность четвертой волны, она очень высокая», - отметил Хрипун в своей презентации на форуме социальных инноваций регионов. Данные депздрава передает ТАСС.
Сила четвертой волны коронавируса будет зависеть от вакцинации, ношения масок и штаммов-сюрпризов, сказал НСН Сергей Нетесов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 380 / сут.
Умерли
190 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+19 639 / сут.
- Путин объявил минуту молчания в память о Зиничеве
- В МИД Катара заявили о возобновлении международных коммерческих рейсов из Кабула
- Дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19 ведут более 11 млн россиян
- СМИ: в Кабул прибыл самолёт ВВС Казахстана для эвакуации граждан США
- «С усами в парике». Оксимирон читает рэп в новом фильме Серебренникова
- Депздрав Москвы: вероятность четвертой волны пандемии очень высока
- Более 4,8 млн человек привились от коронавируса в Москве
- Песков: Члены «пятерки» «Единой России» сами решат, идти ли в Думу
- Пропавшие в Красноярском крае школьницы найдены живыми
- ФМБА разрабатывает вакцину против всех видов COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru