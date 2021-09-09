Депздрав Москвы: вероятность четвертой волны пандемии очень высока

В столице очень высокая вероятность прихода четвертой волны пандемии коронавируса. Об этом заявил глава департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

«Идет очень быстро перепрофилирование коронавирусных госпиталей. <...>Мы четко знаем, что будет сейчас в сентябре, - а вероятность четвертой волны, она очень высокая», - отметил Хрипун в своей презентации на форуме социальных инноваций регионов. Данные депздрава передает ТАСС.

Сила четвертой волны коронавируса будет зависеть от вакцинации, ношения масок и штаммов-сюрпризов, сказал НСН Сергей Нетесов.

