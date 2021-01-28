Инфекционист посоветовала не носить две маски от коронавируса

Носить одновременно две медицинские маски для защиты от вирусов не рекомендуется, сообщила глава терапевтического отделения израильской больницы «Шамар Асаф а-Рофе» врач-инфекционист Галина Гольцман. По ее словам, достаточно одной маски.

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Ношение двух масок, по словам медика, лучше защищает от проникновения вирусов, однако человек при этом вдыхает меньше кислорода, что может привести к ощущениям усталости и сонливости, передает РИА Новости.

Гольцман пояснила, что в выдыхаемом воздухе человек выделяет углекислый газ, он концентрируется в области носа при ношении маски. Отсюда и дискомфортные ощущения, отмечает RT.

Ранее специалисты рассказали, что респираторы и защитные маски практически одинаково эффективны против коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Защитная маскаКоронавирус
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