Названы преимущества респираторов перед масками при защите от COVID-19
Респираторы и защитные маски практически одинаково эффективны против коронавируса, но у респираторов есть некоторые преимущества, заявил доктор медицинских наук, специалист в области профилактики и лечения инфекций Вадим Покровский.
По его словам, при выборе масок есть сложность в том, чтобы определить их качество: какие-то по факту защищают только от пыли, а какие-то способны дать защиту от вирусов и бактерий. «С респираторами такой сложности нет», - отметил специалист в эфире «Радио 1».
Кроме того, респиратор, в отличие от маски, нельзя надеть неправильно, добавил Покровский.
Ранее стало известно, что жителей немецкой земли Бавария из-за распространения новой мутации коронавируса обязали носить вместо масок респираторы класса FFP2. В России же нет необходимости массово менять маски на респираторы, уверен Покровский: перегрузки системы здравоохранения у нас нет.
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