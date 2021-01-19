Названы преимущества респираторов перед масками при защите от COVID-19

Респираторы и защитные маски практически одинаково эффективны против коронавируса, но у респираторов есть некоторые преимущества, заявил доктор медицинских наук, специалист в области профилактики и лечения инфекций Вадим Покровский.

По его словам, при выборе масок есть сложность в том, чтобы определить их качество: какие-то по факту защищают только от пыли, а какие-то способны дать защиту от вирусов и бактерий. «С респираторами такой сложности нет», - отметил специалист в эфире «Радио 1».

Кроме того, респиратор, в отличие от маски, нельзя надеть неправильно, добавил Покровский.

Ранее стало известно, что жителей немецкой земли Бавария из-за распространения новой мутации коронавируса обязали носить вместо масок респираторы класса FFP2. В России же нет необходимости массово менять маски на респираторы, уверен Покровский: перегрузки системы здравоохранения у нас нет.

