Власти Москвы напомнили о сохранении масочного режима

Немерюк прокомментировал заявления о том, что многие жители города не носят маски и перчатки на рабочих местах, заявив, что в в мэрии "и между этажами, и в кабинетах" работники используют средства защиты. Он напомнил, что здоровье посетителей должно оставаться в приоритете.

По мнению заммэра, танцевать в масках "может быть, и неудобно, зато безопасно". Немерюк подчеркнул, что во всех заведениях сохраняются ограничения по числу посетителей и требования соблюдать социальную дистанцию.



Заммэра выразил надежду, что рынок "вежливо" отреагирует на послабления и будет продолжать соблюдать ограничения. Немерюк также напомнил о возможности использовать систему QR-кодов, которая позволяет быстро отслеживать возможные контакты с заразившимся COVID-19.

