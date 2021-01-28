Власти Москвы напомнили о сохранении масочного режима
Заместитель мэра Москвы Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24" напомнил о сохранении масочного режима в общепите и в развлекательных заведениях столицы. Об этом сообщает РБК.
Немерюк прокомментировал заявления о том, что многие жители города не носят маски и перчатки на рабочих местах, заявив, что в в мэрии "и между этажами, и в кабинетах" работники используют средства защиты. Он напомнил, что здоровье посетителей должно оставаться в приоритете.
По мнению заммэра, танцевать в масках "может быть, и неудобно, зато безопасно". Немерюк подчеркнул, что во всех заведениях сохраняются ограничения по числу посетителей и требования соблюдать социальную дистанцию.
Заммэра выразил надежду, что рынок "вежливо" отреагирует на послабления и будет продолжать соблюдать ограничения. Немерюк также напомнил о возможности использовать систему QR-кодов, которая позволяет быстро отслеживать возможные контакты с заразившимся COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+17 741 / сут.
Умерли
71 076+594 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+27 922 / сут.
- 15 обысков прошло по делу о нарушении санитарных правил на акции 23 января
- Испания «поприветствовала» продление СНВ-3
- WSJ: США временно остановили поставки вооружений в ОАЭ
- Россияне с высокими доходами будут обслуживаться отдельной инспекцией ФНС
- Новый глава Госдепа США принёс присягу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru