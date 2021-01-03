Инфекционист объяснил падение заболеваемости COVID-19 в России

Уменьшением тестирования во время новогодних каникул объяснил сокращение случаев заражения коронавирусом России инфекционист Евгений Тимаков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Когда отменят маски? Вирусолог о перспективах пандемии COVID-19 в 2021 году

Эксперт отмечает, что во время праздников люди реже обращаются к медикам. В это время не работают коммерческие лаборатории, а, значит, число проводимых тестов уменьшается.

Тимаков сделал вывод, что пик пандемии в России еще не пройден, отмечает Газета.ru.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, когда эпидемия может пойти на спад.

«К весне упадет интерес СМИ к эпидемии, да и темпы заболеваемости будут снижаться. Вакцина может дать коренное изменение ситуации, и неважно, какой это будет из препаратов», - считает он.

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ФОТО: pixabay.com
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