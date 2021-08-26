Инфекционист дал совет по повышению иммунитета в условиях пандемии
Поддержать иммунитет помогут сбалансированное правильное питание, адекватный режим сна, а также не менее часа физических нагрузок в день. Совет дала врач-инфекционист клинической больницы подмосковного Видного Светлана Малиновская. Она отметила, что условия жизни современного мегаполиса с его диким ритмом отрицательно влияет на защитные силы организма.
По словам эксперта, соблюдение правил поддержки иммунитета поможет дать серьёзный отпор коронавирусу, либо перенести легко вакцинацию. Врач подчеркнула, что иммунитет – ключевая составляющая в выработке антител. Чем он выше у человека, тем сильнее ответ на болезнь или прививку.
«Попав в организм, коронавирус получает отпор в виде иммунного ответа. Однако, если организм вымотан борьбой с такими вредными привычками, как употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение режима сна и отсутствие физических нагрузок, не стоит надеяться на силу своего иммунитета. Он не даст ожидаемого ответа ни на инфекцию, ни на вакцинацию», – пояснила специалист в эфире «Радио 1».
Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что поголовная вакцинация школьников может помочь формированию коллективного иммунитета.
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