Инфекционист дал совет по повышению иммунитета в условиях пандемии

Поддержать иммунитет помогут сбалансированное правильное питание, адекватный режим сна, а также не менее часа физических нагрузок в день. Совет дала врач-инфекционист клинической больницы подмосковного Видного Светлана Малиновская. Она отметила, что условия жизни современного мегаполиса с его диким ритмом отрицательно влияет на защитные силы организма.

По словам эксперта, соблюдение правил поддержки иммунитета поможет дать серьёзный отпор коронавирусу, либо перенести легко вакцинацию. Врач подчеркнула, что иммунитет – ключевая составляющая в выработке антител. Чем он выше у человека, тем сильнее ответ на болезнь или прививку.

Мясников рассказал о пользе алкоголя как противоядия к COVID-19

«Попав в организм, коронавирус получает отпор в виде иммунного ответа. Однако, если организм вымотан борьбой с такими вредными привычками, как употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение режима сна и отсутствие физических нагрузок, не стоит надеяться на силу своего иммунитета. Он не даст ожидаемого ответа ни на инфекцию, ни на вакцинацию», – пояснила специалист в эфире «Радио 1».

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что поголовная вакцинация школьников может помочь формированию коллективного иммунитета.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирусИммунитет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры