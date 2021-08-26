Инфекционист дал совет по повышению иммунитета в условиях пандемии

Поддержать иммунитет помогут сбалансированное правильное питание, адекватный режим сна, а также не менее часа физических нагрузок в день. Совет дала врач-инфекционист клинической больницы подмосковного Видного Светлана Малиновская. Она отметила, что условия жизни современного мегаполиса с его диким ритмом отрицательно влияет на защитные силы организма.

По словам эксперта, соблюдение правил поддержки иммунитета поможет дать серьёзный отпор коронавирусу, либо перенести легко вакцинацию. Врач подчеркнула, что иммунитет – ключевая составляющая в выработке антител. Чем он выше у человека, тем сильнее ответ на болезнь или прививку.