Онищенко рассказал, как достичь коллективного иммунитета в России за месяц
Экс-главный санитарный врач страны призвал привить детей и по возможности отказаться от массовых мероприятий.
Депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что вакцинация российских школьников, в том числе, будет способствовать формированию коллективного иммунитета.
«Сегодня Минздрав особенно обеспечивает детской вакциной удаленные регионы. Если мы привьем на первом этапе 17 миллионов школьников, у нас в общей совокупности получится почти половина населения. На втором этапе будут вакцинироваться те, кто еще сомневается. Это позволит к октябрю месяцу создать эффективный популяционный иммунитет против коронавируса и создать коллективный иммунитет против гриппа», - отметил он.
По его словам, также необходимо отказаться от мероприятий, которые подразумевают большое скопление людей, массовые мероприятия необходимо проводить с соблюдением всех мер.
Начало учебного года неизбежно повлияет на рост заболеваемости коронавирусом, заявил ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
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