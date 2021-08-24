Онищенко рассказал, как достичь коллективного иммунитета в России за месяц

По его словам, также необходимо отказаться от мероприятий, которые подразумевают большое скопление людей, массовые мероприятия необходимо проводить с соблюдением всех мер.

Начало учебного года неизбежно повлияет на рост заболеваемости коронавирусом, заявил ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

