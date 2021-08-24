Онищенко рассказал, как достичь коллективного иммунитета в России за месяц

Экс-главный санитарный врач страны призвал привить детей и по возможности отказаться от массовых мероприятий. 

Депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что вакцинация российских школьников, в том числе, будет способствовать формированию коллективного иммунитета.

«Сегодня Минздрав особенно обеспечивает детской вакциной удаленные регионы. Если мы привьем на первом этапе 17 миллионов школьников, у нас в общей совокупности получится почти половина населения. На втором этапе будут вакцинироваться те, кто еще сомневается. Это позволит к октябрю месяцу создать эффективный популяционный иммунитет против коронавируса и создать коллективный иммунитет против гриппа», - отметил он.

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По его словам, также необходимо отказаться от мероприятий, которые подразумевают большое скопление людей, массовые мероприятия необходимо проводить с соблюдением всех мер.

Начало учебного года неизбежно повлияет на рост заболеваемости коронавирусом, заявил ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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