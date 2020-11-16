В России выявлено рекордное число новых заражений COVID-19
В России за минувшие сутки выявлено 22778 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. С 14 ноября штаб ежедневно сообщал о более 22 тысячах заболевших.
Умерли 303 пациента с коронавирусом& Накануне скончались 352 человека, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция.
Больше всего новых случаев заболевания приходится на Москву – 6360. На втором месте Санкт-Петербург, в городе выявили 2039 заболевших за сутки.
Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 1 948 603 заражений COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru