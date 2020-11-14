Врач рекомендовал больше молчать при коронавирусе

«Формулировку „молчание — золото“ никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение», — цитирует врача Ura.ru

По словам Тимакова, носитель COVID-19 или заболевший человек при дыхании и во время разговора распространяет частица вируса в окружающее пространство. Медик отметил усиление эффекта при разговоре. Он заявил также, что распространение вирусных компонентов увеличивается, если человек повышает тон при общении, делает это эмоционально, тем более агрессивно.

Врач рекомендовал носить маски, не спорить с человеком без индивидуальной защиты в публичном месте, чтобы сократить распространение вирусных частиц.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН заявляла, что следующей вспышки коронавируса, как и любой острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), можно ждать ранней весной - в марте 2021 года, но не стоит забывать и о текущей волне заболевания.

«Обычно волны ОРВИ бывают осенние и ранневесенние, это октябрь-ноябрь осенью и март весной», - сказала она.

