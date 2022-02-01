Иммунолог: Стелс-омикрон может привести в России к новому скачку COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 в России в связи с распространением штамма «омикрон» продолжится еще 2,5-3 недели, после чего пойдет на спад, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков. Однако разновидность омикрон-штамма коронавируса BA.2, или «стелс-омикрона» может снова привести к новому росту заболеваемости.

«Еще две недели заболеваемость будет идти вверх. Далее к максимуму надо прибавить 5-7 дней, чтобы получить максимум госпитализаций и далее - максимум по смертям. Февраль будет основным проблемным месяцем, март станет также не очень хорошим по избыточной смертности. Спад заболеваемости ожидается медленным. Но дальше интрига - насколько быстро развернется в России еще более заразная разновидность "омикрона" BA.2, или "стелс-омикрон". Он уже дал мощнейший скачок заболеваемости в Дании, очень быстро вытеснив другие штаммы "омикрона". Если у нас произойдет по такому же сценарию как в Европе, то будет спад заболеваемости, а потом неожиданно опять подскочит. Значит, снова увеличатся госпитализации и смерти», - прогнозирует иммунолог.

Мутацию «омикрона» BA.2 выявили у трех человек в городе Уппсала на юге Швеции 14 января. Подвид также обнаружили в Дании, Норвегии и индийской Калькутте. В конце января мутация появилась в Великобритании.

