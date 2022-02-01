Иммунолог: Стелс-омикрон может привести в России к новому скачку COVID-19
Врач Николай Крючков рассказал НСН, что мутация «омикрона» BA.2, активно распространяющаяся сейчас в Европе и Индии, помешает пандемии завершиться.
Рост заболеваемости COVID-19 в России в связи с распространением штамма «омикрон» продолжится еще 2,5-3 недели, после чего пойдет на спад, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» иммунолог Николай Крючков. Однако разновидность омикрон-штамма коронавируса BA.2, или «стелс-омикрона» может снова привести к новому росту заболеваемости.
«Еще две недели заболеваемость будет идти вверх. Далее к максимуму надо прибавить 5-7 дней, чтобы получить максимум госпитализаций и далее - максимум по смертям. Февраль будет основным проблемным месяцем, март станет также не очень хорошим по избыточной смертности. Спад заболеваемости ожидается медленным. Но дальше интрига - насколько быстро развернется в России еще более заразная разновидность "омикрона" BA.2, или "стелс-омикрон". Он уже дал мощнейший скачок заболеваемости в Дании, очень быстро вытеснив другие штаммы "омикрона". Если у нас произойдет по такому же сценарию как в Европе, то будет спад заболеваемости, а потом неожиданно опять подскочит. Значит, снова увеличатся госпитализации и смерти», - прогнозирует иммунолог.
Мутацию «омикрона» BA.2 выявили у трех человек в городе Уппсала на юге Швеции 14 января. Подвид также обнаружили в Дании, Норвегии и индийской Калькутте. В конце января мутация появилась в Великобритании.
По мнению Крючкова, пандемия в этом году не закончится, но она может перейти в более управляемое состояние.
«Есть два главных признака, которые говорят об окончании пандемии: резкое уменьшение летальности и доли тяжелых случаев. Пока этого не произошло. При этом заразность становится значительно больше, поэтому не факт, что снижение летальности компенсирует увеличенную заразность. Смертность будет такой же, как на "дельта-волне". Сейчас цифры по смертности не предельные, они только начинаются. Ноябрь по избыточной смерти мы не обгоним, когда в стране на 82% людей умирало больше, чем обычно. Максимумы по смертям будут только через месяц - около 3-х тысяч избыточной смерти в день, это очень много. Думаю, в феврале мы достигнем смертности на 55-60% выше обычной. Пандемия не закончится в этом году, перейдет в подострое течение, более управляемое. Инфекция станет менее летальная», - считает собеседник «Радиоточки НСН».
Медик подчеркнул, что справиться с пандемией поможет массовая вакцинация и соблюдение разумных противоэпидемических мер.
«Если ничего не делать с коллективным иммунитетом - противоэпидемическими мерами и вакцинацией - следующий виток может быть более благоприятным, а через виток может быть плохая вспышка», - отметил Крючков.
Достаточно заразный и более легкий штамм коронавируса «омикрон» может привести к тому, что иммунитет будет уже практически у всех людей, поэтому пандемия начнет постепенно утихать, заявил эпидемиолог Олег Юрин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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