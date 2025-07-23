Миллиардеры, сколотившие свое состояние в 1990-е годы, все еще полны сил и способны самостоятельно контролировать бизнес, кроме того, они желают найти для своих детей более интересное занятие, нежели предпринимательство. Об этом НСН заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

Российские миллиардеры, получившие капитал в 1990-е, предпочитают управлять своим бизнесом самостоятельно и не хотят делиться им с детьми, сообщило издание РБК со ссылкой на данные исследования, проведенного немецкой компанией DataPulse. По словам Нечаева, это может быть связано с желанием предпринимателей держать себя в форме и с их стремлением найти наследникам более интересное занятие.