Почему миллиардеры из 90-х не передают бизнес наследникам

Некоторые предприниматели, создававшие бизнес с нуля в 1990-е, видят в нем продолжение себя и не спешат передавать его детям, сказал НСН Андрей Нечаев.

Миллиардеры, сколотившие свое состояние в 1990-е годы, все еще полны сил и способны самостоятельно контролировать бизнес, кроме того, они желают найти для своих детей более интересное занятие, нежели предпринимательство. Об этом НСН заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

Российские миллиардеры, получившие капитал в 1990-е, предпочитают управлять своим бизнесом самостоятельно и не хотят делиться им с детьми, сообщило издание РБК со ссылкой на данные исследования, проведенного немецкой компанией DataPulse. По словам Нечаева, это может быть связано с желанием предпринимателей держать себя в форме и с их стремлением найти наследникам более интересное занятие.

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«Видимо, такие предприниматели чувствуют в себе достаточно сил, чтобы самостоятельно контролировать бизнес, управляют все-таки больше наемные менеджеры. Кроме того, возможно, они отводят своим детям какое-то более интересное занятие, чем бизнес. У их детей хорошее образование, как правило, европейское или американское. Наверное, на этом новом поприще они и ищут реализацию своих сил. Возможно, некоторые предприниматели видят в своем бизнесе продолжение себя, ведь кто-то, даже получив его в рамках приватизации, фактически создавал его с нуля или кардинально реформировал, правда, многие его уже потеряли. Наверное, такой элемент присутствует, но думаю, что это просто такой способ держать себя в форме», — сказал он.

Ранее число молодых российских предпринимателей в возрасте до 25 лет превысило 2,7 млн человек, что стало максимальным показателем с 2019 года.

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ФОТО: РИА Новости
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