Перечислены главные симптомы «стелс-омикрона»

Симптомы подтипа «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции BA.2, также известного как «скрытый омикрон», схожи с симптомами изначального варианта. Об этом пишет газета Express, ссылаясь на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).

Перечислены симптомы «омикрона», которые сохраняются после выздоровления

О новом подтипе «омикрона» стало известно на прошлой неделе. Эту разновидность трудно отличить от оригинального штамма в лабораторных условиях, пишет РИА ФАН.

По данным специалистов, основные признаки «стелс-омикрона» — высокая температура, надрывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.

Вместе с тем эксперты отмечают, что более специфичные симптомы подтипа омикрон-штамма еще не установлены, пишет Газета.ру. Однако, вероятнее всего, они будут отражать признаки подтипа BA.1.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияОмикрон-штаммКоронавирус
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