Перечислены главные симптомы «стелс-омикрона»
Симптомы подтипа «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции BA.2, также известного как «скрытый омикрон», схожи с симптомами изначального варианта. Об этом пишет газета Express, ссылаясь на данные Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA).
О новом подтипе «омикрона» стало известно на прошлой неделе. Эту разновидность трудно отличить от оригинального штамма в лабораторных условиях, пишет РИА ФАН.
По данным специалистов, основные признаки «стелс-омикрона» — высокая температура, надрывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.
Вместе с тем эксперты отмечают, что более специфичные симптомы подтипа омикрон-штамма еще не установлены, пишет Газета.ру. Однако, вероятнее всего, они будут отражать признаки подтипа BA.1.
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