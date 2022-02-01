Перечислены главные симптомы «стелс-омикрона»

О новом подтипе «омикрона» стало известно на прошлой неделе. Эту разновидность трудно отличить от оригинального штамма в лабораторных условиях, пишет РИА ФАН.

По данным специалистов, основные признаки «стелс-омикрона» — высокая температура, надрывный кашель, потеря или изменение обоняния и вкуса.

Вместе с тем эксперты отмечают, что более специфичные симптомы подтипа омикрон-штамма еще не установлены, пишет Газета.ру. Однако, вероятнее всего, они будут отражать признаки подтипа BA.1.

