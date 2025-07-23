В Нижегородской области задержан агент СБУ
Агента Службы безопасности Украины задержали в Нижегородской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, фигурант причастен к государственной измене и незаконному приобретению взрывчатки. Задержанный, проживая на Украине, в 2024 году был завербован СБУ для осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ, за денежное вознаграждение. Злоумышленника обучили конспиративным способам связи, обращению со взрывчаткой, проинструктировали о способах выполнения заданий.
«В ходе выполнения задания по организации тайниковой закладки на территории Нижегородской области злоумышленник был задержан с поличным. При нем были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, составные части БПЛА, средства связи и документы», - указали в ФСБ.
Против задержанного возбудили уголовные дела, его заключили под стражу. Фигурант признал вину и сотрудничает с правоохранителями.
Ранее ФСБ задержала двух жителей Крыма, подозреваемых в передаче информации СБУ через мессенджер, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru