Китай сделал ЕС серьезное представление за санкции против своих компаний

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао сделал представление еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу из-за включения компаний из Китая в новый пакет санкций в отношении России. Об этом сообщили в китайском ведомстве.

Ван Вэньтао и Шефчович накануне провели переговоры, пишет 360.ru. Стороны обсудили основные вопросы торгово-экономического сотрудничества Китаяи Евросоюза.

«Было сделано серьезное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России», — подчеркнули в министерстве коммерции.

Ранее ЕС принял новый пакет антироссийских рестрикций, ограничения касаются в том числе компаний из Китая, ОАЭ, Сингапура, Индии и Азербайджана.

