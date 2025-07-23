Под Красноярском самолет вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

Самолет авиакомпании «Арт авиа», летевший из Черемшанки в Подкаменную Тунгуску в Красноярском крае, вернулся в аэропорт в связи с технической неисправностью. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, сегодня около 11 часов местного времени (07:00 мск) в ходе выполнения рейса по маршруту Черемшанка - Подкаменная Тунгуска воздушное судно... осуществило возврат в аэропорт вылета по причине технической неисправности одного из двигателей», - указали в надзорном ведомстве.

На борту находились десять пассажиров и два члена экипажа. Сейчас самолет отстранили от полетов, пассажиров разместили в аэровокзале. Красноярская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.

Ранее самолет Москва — Анталья авиакомпании Turkish Airlines вернулся в аэропорт из-за неисправности, пишет 360.ru.

