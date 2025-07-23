ФСБ предотвратила поджог общежития нефтезавода на Кубани
Теракт предотвратили в Краснодарском крае, задержан исламист, планировавший поджог общежития одного из нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявили в региональном управлении ФСБ.
По данным ведомства, преступление готовил гражданин страны Центральноазиатского региона по заданию международной террористической организации. Как сообщает РИА Новости, фигурант - гражданин Узбекистана.
Злоумышленник намеревался поджечь общежитие с помощью «коктейля Молотова», а затем выехать в Афганистан и стать участником террористической группировки. При этом предполагалось распространять видеозапись произошедшего с целью «устрашения населения».
Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к преступлению, теракте, участии в террористической организации. Фигурант заключен под стражу.
Ранее ФСБ задержала в Рязани уроженца Молдавии с гражданством РФ, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, напоминает «Свободная пресса».
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