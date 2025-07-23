Певица Валерия рассказала, что они с мужем Иосифом Пригожиным любят играть в «Скрэббл» и уже приобщили к этой игре знакомых, с которыми обычно выбираются на природу.

«У нас есть любимая настольная игра “Скрэббл”. Я всех детей приобщила, родственников, друзей. Если мы едем в гости, то дарим игру, проводим для всех обучающую партию, и люди пропадают», - поделилась Валерия на мероприятии в Super Country Club, которое проходило в рамках VK Fest.

“Скрэббл” - настольная игра, в которой игроки состязаются в образовании слов с использованием буквенных плиток на игровом поле, разбитом на квадраты.

Ране Иосиф Пригожин заявил НСН, что «половина сегодняшних молодых артистов просто тырят готовое», и объяснил всплеск интереса молодежи к песням из 90-х.

