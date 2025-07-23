Каждый десятый торговый центр закроется в ближайшие три года
Успешные торговые центры при правильном управлении будут развиваться и дальше, но они уже вынуждены уходить в сегмент развлечения, сказал НСН Булат Шакиров.
Нынешняя доля свободных площадей в российских торговых центрах вполне допустима, тренда на закрытие торговых центров пока нет, но все поменяется в ближайшие три года Об этом НСН заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
В Москве доля свободных площадей в районных торговых центрах со средней площадью до 45 тысяч квадратных метров по итогам первой половины 2025 года увеличилась до 8,5%. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Сейчас среди операторов таких объектов наблюдается серьезная конкуренция за арендаторов, а ретейлеры, в свою очередь, не спешат открывать новые магазины из-за текущей конъюнктуры в экономике и предпочитают развивать уже действующие точки продаж. Шакиров назвал подобную вакантность допустимой.
«Доля вакантности 8,5% — это нормальное явление для торговых центров (допустимая доля — 10%). Это связано с заменой арендаторов, приходом новых брендов, открытием новых магазинов. Уход иностранных производителей практически нивелирован, потому что большую часть помещений заняли российские компании, которые получили мощный рывок в развитии. Сейчас тренда на закрытие торговых центров нет. В России больше 10 тысяч торговых центров, среди них всегда есть неэффективные, которые плохо управляются, плохо располагаются или изначально строились как склады, заводы и так далее. У успешных торговых центров сегодня вакантность от 3% до 5%, и существующих брендов, а также производителей, которые выходят на российский рынок, более чем достаточно, чтобы занимать текущие помещения. Поэтому мы не наблюдаем пока проблем ни с посещаемостью, ни с заполняемостью», — сказал Шакиров.
Вместе с тем собеседник НСН отметил, что примерно каждый десятый торговый центр закроется в ближайшие три года.
«В течение следующих трех лет 10% торговых центров, которые неэффективно расположены или были построены не как торговые центры, закроются или переформатируются. На их местах появятся многофункциональные комплексы, жилые комплексы, даже формат Light industrial, который сейчас активно развивается. Успешные торговые центры при правильном управлении будут развиваться и дальше. У нас идет большое воздействие онлайн-ретейла, поэтому торговые центры становятся более развлекательными, но, тем не менее, они никуда с рынка не деваются», — подытожил он.
Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил, что торговые центры заинтересованы в возвращении западных брендов, поэтому готовы перестроиться для создания новых площадей, а также не будут предлагать «нереальные условия».
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