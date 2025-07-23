Премьер Японии опроверг сообщения о скорой отставке
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба опроверг сведения о планах своей скорой отставки. Об этом политик заявил журналистам.
По словам Исибы, на встрече с бывшими премьерами Есихидэ Сугой, Фумио Кисидой и Таро Асо он не обсуждал, останется ли на своем посту.
«Некоторые СМИ сообщали об этом, но я никогда не делал подобных заявлений. Эти сообщения не соответствуют действительности», - подчеркнул премьер.
Ранее японские издания сообщили, что Исиба может уйти в отставку на фоне поражения правящей коалиции на выборах в верхнюю палату парламента Японии. Как отмечали источники, премьер объявит о своем решении до конца августа, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru