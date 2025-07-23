СМИ: С уклонистами от армии будут проводить беседы при попытке выехать из России

Разъяснительные беседы будут проводить с гражданами, уклоняющимися от службы в армии, при их попытке выехать из страны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, у пограничников появился доступ к реестру воинского учета. Теперь служба видит, получал ли гражданин повестку.

«Военкоматы с недавнего времени вносят данные о призывниках в специальную общую базу. По ней же молодых людей будут прогонять на паспортном контроле в аэропорту. Дополнительные согласования с департаментом погранконтроля, задерживающие получение информации, не нужны», — пишет Mash.

Отмечается, что при попытке пересечь границу уклониста остановят, отведут в специальное помещение и под запись проведут разъяснительную беседу. Затем гражданин получит письменное уведомление о возможной уголовной ответственности за неявку в военкомат.

Между тем в Госдуму внесли законопроект, предлагающий изменить период проведения призыва на военную службу и установить его с 1 января по 31 декабря, сообщает РЕН ТВ.

