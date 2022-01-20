Иммунолог рассказала, можно ли аллергикам делать прививку от COVID-19

Людям, страдающим аллергией, перед вакцинацией от коронавируса необходимо проконсультироваться со специалистам. О этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

По ее словам, есть определенный перечень аллергических заболеваний, которые могут представлять относительные противопоказания. Нельзя делать прививку, например, при риске отека гортани или наличии аллергических реакций в прошлом на любые формы вакцинации.