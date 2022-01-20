Иммунолог рассказала, можно ли аллергикам делать прививку от COVID-19
Людям, страдающим аллергией, перед вакцинацией от коронавируса необходимо проконсультироваться со специалистам. О этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала аллерголог-иммунолог Надежда Логина.
По ее словам, есть определенный перечень аллергических заболеваний, которые могут представлять относительные противопоказания. Нельзя делать прививку, например, при риске отека гортани или наличии аллергических реакций в прошлом на любые формы вакцинации.
Медик отметила, что аллергия на пыльцу растений не является противопоказанием к вакцинации, но в сезон цветения лучше прививку не делать.
По словам медиков, в случае возникновения осложнений необходимо срочно вызывать скорую помощь.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что при первых признаках ОРВИ надо обратиться к доктору и сдать тест на коронавирус, только такие действия будут по-настоящему эффективны в борьбе с болезнью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru