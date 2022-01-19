Инфекционист заявил о снижении эффективности «Спутника V» против «омикрона»

Врач отметил, что эффективность «Спутника V» к дельта-штамму составляет примерно 92%.

«Что касается штамма «омикрон», то тут нет достоверной информации, а только информация от разработчиков и производителей, что эффективность вакцины ниже 80%», — подчеркнул Вознесенский в беседе с «Радио 1».

Ранее Вознесенский заявил, что шансов заразиться «омикроном» у привитых от коронавируса все же меньше, чем у тех, кто еще не прошел вакцинацию.

