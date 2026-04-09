Иммунолог подтвердил, что COVID-19 может «разбудить» аллергию

Переболевшие новым штаммом ковида Stratus начали жаловаться на внезапно открывшуюся аллергию на цветение, пишет Baza. Среди симптомов отмечают насморк, отек, заложенность и постоянный зуд в носу, при этом лекарства не помогают. Болибок отметил, что исследований на эту тему пока не проводилось, так как этот вариант инфекции еще новый, но подтвердил, что определенную корреляцию наблюдает.

«В группу так называемых аллергических заболеваний попадает еще вазомоторный ринит. Но при вазомоторном рините антигистаминные препараты, они не помогают. Вазомоторный и аллергический ринит по симптомам мало чем отличаются, человек сам по себе он не особо понимает разницы. То есть человек считает, что у него аллергия, он сходил в аптеку, купил лекарства, побрызгал или закапал — не помогает. Ну, а что дальше делать-то? Ходить по аптекам лекарства самому подбирать? Можно и так, но вообще нужно к врачу идти и лечением заниматься. Нужно делать мазки из носа, есть такой анализ называется риноцитограмма, и там под микроскопом смотрят, сразу видно, о чем речь идет. Может быть и инфекционный ринит, потому что сейчас похолодание. Народ выходит в ветровочке легкой, до вечера засиделся где-то, а вечером минус четыре», - сказал он.