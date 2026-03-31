Иммунолог заявил, что предрасположенность к аллергии передается по наследству
Владимир Болибок заявил НСН, что сегодня ученые пришли в выводу, что аллергия наследуется от родителей.
Если у двух родителей есть предрасположенность к аллергии, то шанс у ребенка стать аллергиком равен 95%. Об этом в пресс-центре НСН рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«В связи с бурным развитием генетики все время пытаются найти те аллели генов, которые характерны для аллергической реакции. Но все сейчас сходятся во мнении, что аллергия - это полигенное наследование, то есть наследуется определенная предрасположенность. Но статистика тоже неумолима: если у вас один из родителей страдает аллергией, то ваш шанс стать аллергиком около 40%, а если двое – то 95%», - рассказал он.
Ранее доктор медицинских наук, инфекционист, вирусолог Елена Малинникова заявила в пресс-центре НСН, что респираторные инфекции отличаются от аллергии тем, что имеют ранние симптомы-предвестники болезни, характеризующиеся общим недомоганием.
