Вирусолог раскрыла, как отличить аллергию от простуды
Елена Малинникова заявила НСН, что в некоторых случаях у человека может случиться сочетание сезонной аллергии и ОРВИ.
Респираторные инфекции отличаются о аллергии тем, что имеют ранние симптомы-предвестники болезни, характеризующиеся общим недомоганием. Об этом в пресс-центре НСН рассказала доктор медицинских наук, инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
«Все-таки острые респираторные инфекции чаще всего начинаются с «продромы» (ранние симптомы-предвестники болезни. – Прим. НСН), появляются первые симптомы, связанные и с подъемом температуры, и с выраженной интоксикацией, что реже бывает у людей, у которых развиваются уже первые симптомы аллергии. На фоне того или иного аллергена может случиться и снижение определенного уровня защиты и тогда, особенно при вирусных атаках, может случиться и сочетание одно и другого», - рассказала она.
А аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал самый главный симптом, который помогает отличить аллергика от заболевшего ОРВИ.
«Аллергиков мы называем «чихальщики». У них самые характерные симптомы – это чихание, причем оно может быть приступами. Тех, кто страдает ОРВИ, мы называем "сопельщики"», - добавил он в пресс-центре НСН.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил НСН, что для того, чтобы получить удаленку на работе из-за аллергии, нужен какой-то документ вместо больничного листа, который подтверждал бы у работника обострение аллергии и его временную ограниченную работоспособность.
Горячие новости
- Иммунолог заявил, что предрасположенность к аллергии передается по наследству
- Песков заявил, что России нужно не перемирие, а мир на Украине
- Вирусолог сообщила о росте заболеваемости новым субтипом COVID-19
- «Хотят дистанцироваться»: Почему Гагариной не дают выступать в Казахстане
- Пасынок Стаса Намина получил 18 лет колонии за двойное убийство
- Вирусолог раскрыла, как отличить аллергию от простуды
- Лавров заявил о тяжелейшем кризисе в отношениях России с Западом
- Путин и ас-Сиси обсудили Ближний Восток и двусторонние отношения
- Человек пострадал при атаке ВСУ на здание правительства Белгородской области
- Умер олимпийский чемпион по гандболу, экс-тренер сборной РФ Эдуард Кокшаров