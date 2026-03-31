«Все-таки острые респираторные инфекции чаще всего начинаются с «продромы» (ранние симптомы-предвестники болезни. – Прим. НСН), появляются первые симптомы, связанные и с подъемом температуры, и с выраженной интоксикацией, что реже бывает у людей, у которых развиваются уже первые симптомы аллергии. На фоне того или иного аллергена может случиться и снижение определенного уровня защиты и тогда, особенно при вирусных атаках, может случиться и сочетание одно и другого», - рассказала она.

А аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал самый главный симптом, который помогает отличить аллергика от заболевшего ОРВИ.

«Аллергиков мы называем «чихальщики». У них самые характерные симптомы – это чихание, причем оно может быть приступами. Тех, кто страдает ОРВИ, мы называем "сопельщики"», - добавил он в пресс-центре НСН.

