Вирусолог сообщила о росте заболеваемости новым субтипом COVID-19
Елена Малинникова заявила НСН, что в России пока не зафиксирован новый субтип коронавируса «Цикада», однако «омикроном» люди заболевают.
Заболеваемость штаммом коронавируса «омикрон» начинается прежде всего с потери голоса. Об этом в пресс-центре НСН рассказала доктор медицинских наук, инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
«Новые субподтипы «омикрона» уходят от иммунного ответа, то есть наши тела их не видят, и они сегодня тоже становятся причиной респираторных инфекций. В Европе мы видим новый вариант "Цикада". По данным Роспотребнадзора, в России он пока не зафиксирован. Заболеваемость «омикроном» сегодня в России тоже фиксируется, люди болеют. Предрасположенности к тяжелому течению у инфекции нет, но она требует внимания. Больные должны находится, естественно, не на работе. Начинается заболевание сегодня с потери голоса. Это очень характерный симптом, при этом у больного не поднимается температура. Есть некие симптомы интоксикации, но городские жители, как правило, не обращают на это внимание до повышения температуры», - рассказала она.
Ранее сразу в нескольких регионах России был зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю марта в Новгородской области число заболевших выросло на 27,5%, в Республике Марий Эл — на 11,1%, а в Самарской области — на 8,75%.
Как отметил в беседе с НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, COVID-19 постоянно мутирует и заражает россиян каждые полгода, поэтому необходимо создать универсальную вакцину, устойчивую ко всем возможным новым штаммам.
