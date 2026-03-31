«Новые субподтипы «омикрона» уходят от иммунного ответа, то есть наши тела их не видят, и они сегодня тоже становятся причиной респираторных инфекций. В Европе мы видим новый вариант "Цикада". По данным Роспотребнадзора, в России он пока не зафиксирован. Заболеваемость «омикроном» сегодня в России тоже фиксируется, люди болеют. Предрасположенности к тяжелому течению у инфекции нет, но она требует внимания. Больные должны находится, естественно, не на работе. Начинается заболевание сегодня с потери голоса. Это очень характерный симптом, при этом у больного не поднимается температура. Есть некие симптомы интоксикации, но городские жители, как правило, не обращают на это внимание до повышения температуры», - рассказала она.

Ранее сразу в нескольких регионах России был зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю марта в Новгородской области число заболевших выросло на 27,5%, в Республике Марий Эл — на 11,1%, а в Самарской области — на 8,75%.

Как отметил в беседе с НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, COVID-19 постоянно мутирует и заражает россиян каждые полгода, поэтому необходимо создать универсальную вакцину, устойчивую ко всем возможным новым штаммам.

