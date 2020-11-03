Иммунолог предупредил об опасности повторного заражения коронавирусом
Переболевшим коронавирусом не стоит рассчитывать на защиту от болезни, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с радио Sputnik.
По его словам, максимальную защиту от инфекции может дать только вакцинация. Это относится также к тем, у кого появились антитела после перенесенного заболевания COVID-19. Он отметил, что после вакцинации титр антител у переболевших поднимется еще выше.
Болибок рассказал, что титр антител зависит от формы заболевания коронавирусом. Так, переболевшие в легкой и в самой тяжелой форме наиболее подвержены риску повторного инфицирования.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о рисках заражения коронавирусом в лифте.
Накануне департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о побочных эффектах вакцины от COVID-19. Врачи подчеркнули, что незначительные симптомы после вакцинации безопасны и проходят самостоятельно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru