Иммунолог предупредил об опасности повторного заражения коронавирусом

Переболевшим коронавирусом не стоит рассчитывать на защиту от болезни, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в разговоре с радио Sputnik.

По его словам, максимальную защиту от инфекции может дать только вакцинация. Это относится также к тем, у кого появились антитела после перенесенного заболевания COVID-19. Он отметил, что после вакцинации титр антител у переболевших поднимется еще выше.

Болибок рассказал, что титр антител зависит от формы заболевания коронавирусом. Так, переболевшие в легкой и в самой тяжелой форме наиболее подвержены риску повторного инфицирования.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о рисках заражения коронавирусом в лифте.

Накануне департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о побочных эффектах вакцины от COVID-19. Врачи подчеркнули, что незначительные симптомы после вакцинации безопасны и проходят самостоятельно.

