Израиль введет санкции против Британии

Израиль принял решение закрыть консульство Великобритании в Иерусалиме и ввести ряд ограничительных мер против Лондона. Об этом сообщил глава израильского МИД Гидеон Саар, пишет РИА Новости.

Ранее Британия запретила торговлю с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан, считающимися незаконными с точки зрения международного права. Страна примет меры против компаний, которые работают на этих территориях, и запретит рекламу связанных с поселениями товаров и услуг.

«С согласия премьер-министра [Израиля] Биньямина Нетаньяху я принял решение... о закрытии британского консульства в Иерусалиме в рамках ряда израильских ответных мер на новые санкции лейбористского правительства Великобритании», - указал Саар.

В частности, Израиль удалит представителей Британии из центра помощи и мониторинга ситуации в Газе в Кирьят-Гате, прекратит деятельность Лондона по подготовке сил Палестинской автономии на Западном берегу, а также запретит въезд ряду британских граждан, которые причастны к антисемитской и антиизраильской деятельности.

Между тем Биньямин Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой, получившей ядерное оружие», пишет Ura.ru.

