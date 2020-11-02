Депздрав Москвы опроверг информацию о побочных эффектах вакцины от COVID-19

Столичный департамент здравоохранения опроверг появившуюся в СМИ информацию о побочных эффектах вакцины от COVID-19. Об этом сообщается на сайте московского ведомства.

В сообщении отмечается, что после публикации врачи связались с пациентом из статьи и отметили его удовлетворительное состояние. В ведомстве также отметили, что у участника вакцинации наблюдались незначительные симптомы, которые могут проявляться у некоторых людей и являются «совершенно безопасными и проходящими самостоятельно».

Ранее исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова рассказала в эфире НСН, почему Евросоюз не доверяет российской вакцине от коронавируса.

