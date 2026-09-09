В ноябре россиян ожидает сокращенная рабочая неделя

В текущем году День народного единства, который отмечают 4 ноября, выпадает на среду, и рабочий день станет выходным.

Всего на 2026 год выпало 118 выходных и праздничных дней, а также 247 рабочих.

Ранее член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал, что в предстоящие новогодние каникулы россияне будут отдыхать с 31 декабря по 10 января, пишет 360.ru.

