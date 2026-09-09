В ноябре россиян ожидает сокращенная рабочая неделя
9 сентября 202607:52
Юлия Савченко
Четырехдневная рабочая неделя запланирована в России в начале ноября. Об этом сообщает ТАСС.
В текущем году День народного единства, который отмечают 4 ноября, выпадает на среду, и рабочий день станет выходным.
Всего на 2026 год выпало 118 выходных и праздничных дней, а также 247 рабочих.
Ранее член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров рассказал, что в предстоящие новогодние каникулы россияне будут отдыхать с 31 декабря по 10 января, пишет 360.ru.
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