Новости за ночь: В Роспотребнадзоре рассказали о вероятности заразиться COVID-19 в лифте
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что существует вероятность заразиться COVID-19 в лифте после того, как в нём побывал больной человек. Он пояснил, что лифт - маленькое, замкнутое помещение, которое не проветривается.
По словам специалиста, если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, передает РИА Новости. Следом вошедший в лифт человек рискует заразиться воздушно-капельным путем.
Ранее врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, как часто необходимо менять медицинские маски, сообщает NEWS.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru