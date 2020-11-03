Новости за ночь: В Роспотребнадзоре рассказали о вероятности заразиться COVID-19 в лифте

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, что существует вероятность заразиться COVID-19 в лифте после того, как в нём побывал больной человек. Он пояснил, что лифт - маленькое, замкнутое помещение, которое не проветривается.

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По словам специалиста, если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, передает РИА Новости. Следом вошедший в лифт человек рискует заразиться воздушно-капельным путем.

Ранее врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа рассказала, как часто необходимо менять медицинские маски, сообщает NEWS.ru.


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ФОТО: Википедия
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзор
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