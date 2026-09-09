В Щелкове произошел пожар на складе на площади 1,8 тысячи «квадратов»

Пожар произошел в складском здании в городе Щелково Московской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, на складе хранится пластиковая продукция. Возникло возгорание внутри здания, также огонь охватил фасад.

«По предварительной информации площадь пожара 1800 квадратных метров. На месте работают 59 человек и 22 единицы техники», — указали в МЧС.

Позднее ведомство сообщило о локализации возгорания. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Екатеринбурге произошел пожар на складе магазина DNS, его площадь составила около 200 «квадратов», пишет 360.ru.

