В Щелкове произошел пожар на складе на площади 1,8 тысячи «квадратов»
Пожар произошел в складском здании в городе Щелково Московской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
По данным ведомства, на складе хранится пластиковая продукция. Возникло возгорание внутри здания, также огонь охватил фасад.
«По предварительной информации площадь пожара 1800 квадратных метров. На месте работают 59 человек и 22 единицы техники», — указали в МЧС.
Позднее ведомство сообщило о локализации возгорания. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее в Екатеринбурге произошел пожар на складе магазина DNS, его площадь составила около 200 «квадратов», пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ноябре россиян ожидает сокращенная рабочая неделя
- Израиль введет санкции против Британии
- В Щелкове произошел пожар на складе на площади 1,8 тысячи «квадратов»
- ВС РФ ударили по украинской портовой и транспортной инфраструктуре
- Хуситы объявили о начале операции против Саудовской Аравии и ударили по городам страны
- ЦБ РФ стал крупнейшим продавцом золота в мире
- Больные рассеянным склерозом россияне остались без лекарств
- В Германии по подозрению в атаках на электростанции задержан эколог с взрывчаткой
- Лавров заявил о необходимости сделать Украину «буферной зоной» между Россией и Западом
- В РФ планируют построить железную дорогу в Китай через Алтай