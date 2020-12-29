COVID на Новый год: Иммунолог дал советы при первых симптомах

В клинике Майо в США заявили, что потеря аппетита и тошнота у больных коронавирусом могут появиться раньше респираторных симптомов и температуры. Они могут сохраняться всего один день, считают американские исследователи.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН отметил, что подобные симптомы более характерны для молодежи.

«Коронавирус отличается очень разнообразной симптоматикой. При этом желудочно-кишечные симптомы характерны больше для молодых – детей и подростков. Они с этим сталкиваются чаще, но и расценивают это чаще как пищевое отравление или просто как колики в животе, у девушек даже как периодические боли. Кроме болей в животе отличается еще неустойчивостью стула, потерей аппетита и изжогой», - уточнил Болибок.

По его словам, единственный очень характерный симптом для коронавируса, который гораздо менее характерен для других заболеваний, - это потеря обоняния и изменение вкуса, которые могут длиться «от нескольких часов до нескольких месяцев».

«Все остальные симптомы могут как при коронавирусной инфекции встречаться, так и при других. Поэтому нужно обязательно смотреть на сочетание одного с другим», - подчеркнул собеседник НСН.

При этом, самым настораживающим и тяжелым симптомом при коронавирусе Болибок назвал одышку. Если у человека в покое вдруг начинается одышка, то на это нужно обязательно обращать внимание и, возможно, сразу обращаться к врачу, порекомендовал специалист.

«Одышка связана с нехваткой кислорода, а нехватка кислорода при коронавирусной инфекции - это поражение легких. Бывает, что даже кашля нет, а поражение легких уже началось», - сказал врач аллерголог-иммунолог.