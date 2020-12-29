COVID на Новый год: Иммунолог дал советы при первых симптомах
Врач аллерголог-иммунолог в эфире НСН предупредил, что заболевший коронавирусом становится заразным ещё до первых проявлений болезни.
В клинике Майо в США заявили, что потеря аппетита и тошнота у больных коронавирусом могут появиться раньше респираторных симптомов и температуры. Они могут сохраняться всего один день, считают американские исследователи.
Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН отметил, что подобные симптомы более характерны для молодежи.
«Коронавирус отличается очень разнообразной симптоматикой. При этом желудочно-кишечные симптомы характерны больше для молодых – детей и подростков. Они с этим сталкиваются чаще, но и расценивают это чаще как пищевое отравление или просто как колики в животе, у девушек даже как периодические боли. Кроме болей в животе отличается еще неустойчивостью стула, потерей аппетита и изжогой», - уточнил Болибок.
По его словам, единственный очень характерный симптом для коронавируса, который гораздо менее характерен для других заболеваний, - это потеря обоняния и изменение вкуса, которые могут длиться «от нескольких часов до нескольких месяцев».
«Все остальные симптомы могут как при коронавирусной инфекции встречаться, так и при других. Поэтому нужно обязательно смотреть на сочетание одного с другим», - подчеркнул собеседник НСН.
При этом, самым настораживающим и тяжелым симптомом при коронавирусе Болибок назвал одышку. Если у человека в покое вдруг начинается одышка, то на это нужно обязательно обращать внимание и, возможно, сразу обращаться к врачу, порекомендовал специалист.
«Одышка связана с нехваткой кислорода, а нехватка кислорода при коронавирусной инфекции - это поражение легких. Бывает, что даже кашля нет, а поражение легких уже началось», - сказал врач аллерголог-иммунолог.
Кроме этого, Владимир Болибок рекомендовал при первых подозрениях на коронавирусную инфекцию обратиться за консультацией в скорую помощь или на горячую линию по COVID-19, даже если это новогодняя ночь.
«В этой ситуации правильно позвонить в скорую помощь и хотя бы выслушать те рекомендации, которые скажет диспетчер. Далее следовать этим указаниям, которые удалось получить по телефону. Либо позвонить на горячую линию [по коронавирусу - прим. НСН]. Официально у нас нет лекарств, которые можно применять от коронавирусной инфекции с целью профилактики или ее лечения. Нет какого-то противовирусного препарата, который реально помог бы. Поэтому стоит позвонить, проконсультироваться и следить за своим состоянием», - объяснил врач и уточнил, что следует делать поправку на возраст предполагаемого больного.
Он добавил, что согласно последним данным, человек наиболее заразен в последние день-два перед проявлением симптомов.
«Он еще находится в конце инкубационного периода, еще нет симптомов, а он уже заразен, и достаточно сильно. А в закрытом помещении он может перезаражать десятки человек», - предупредил собеседник НСН.
По его словам, некоторые исследования показали, что если собирается 20 человек, то практически с вероятностью в 100% среди них есть зараженный коронавирусом. «Это говорит о том, что все корпоративные мероприятия не зря отменяют или просят их не устраивать. Потому что с точки зрения передачи вируса это очень опасно», - заключил Болибок.
Ранее НСН сообщала, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, ученые которого совместно с Минобороны РФ создали вакцину «Спутник V», получил грант на создание препарата на основе моноклональных антител для лечения новой коронавирусной инфекции. Это лекарство – аналог «коктейля из антител», который поднял на ноги президента США Дональда Трампа. По словам главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, ученые представят разработку осенью или к концу следующего года. Вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в эфире НСН рассказал, как работает такое лекарство.
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