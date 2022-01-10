Иммунолог опроверг эффективность перчаток в защите от коронавируса

Стало известно о неэффективности перчаток в качестве средства защиты от коронавируса, сообщает URA.RU со ссылкой на иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.

Маски необязательны, перчатки бесполезны. Эпидемиолог выступил против ВОЗ

По его словам, использование перчаток для профилактики заражения COVID-19 было с самого начала неэффективной мерой. «Об этом говорилось еще в 2020 году, весной или летом. Нет доказательств, что перчатки как-то работают с противоэпидемической точки зрения», — сказал эксперт. Он напомнил, что альтернативой перчаткам являются антисептики.

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет рекомендаций по обязательному ношению перчаток в общественных местах. Эксперты организации лишь советуют мыть руки в течение 20-40 секунд либо обрабатывать их антисептиком. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры