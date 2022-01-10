Иммунолог опроверг эффективность перчаток в защите от коронавируса

По его словам, использование перчаток для профилактики заражения COVID-19 было с самого начала неэффективной мерой. «Об этом говорилось еще в 2020 году, весной или летом. Нет доказательств, что перчатки как-то работают с противоэпидемической точки зрения», — сказал эксперт. Он напомнил, что альтернативой перчаткам являются антисептики.

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет рекомендаций по обязательному ношению перчаток в общественных местах. Эксперты организации лишь советуют мыть руки в течение 20-40 секунд либо обрабатывать их антисептиком. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.



