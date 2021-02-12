У ВОЗ нет рекомендации пот ношению перчаток в общественных местах

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет рекомендаций по обязательному ношению перчаток в общественных местах. Эксперты организации лишь советуют мыть руки в течение 20-40 секунд либо обрабатывать их антисептиком. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.



По ее словам, следствие коронавируса стало огромное количество мусора, и необходимо участь все положительные и отрицательные моменты. Представитель ВОЗ отметила, что однозначного ответа на этот вопрос о ношении перчаток нет, так как все зависит от того, как перчатки использует конкретный человек, передает РБК.