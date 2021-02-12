У ВОЗ нет рекомендации пот ношению перчаток в общественных местах
У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет рекомендаций по обязательному ношению перчаток в общественных местах. Эксперты организации лишь советуют мыть руки в течение 20-40 секунд либо обрабатывать их антисептиком. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, следствие коронавируса стало огромное количество мусора, и необходимо участь все положительные и отрицательные моменты. Представитель ВОЗ отметила, что однозначного ответа на этот вопрос о ношении перчаток нет, так как все зависит от того, как перчатки использует конкретный человек, передает РБК.
На данный момент в Москве сохраняется обязательное требование по ношению перчаток и масок в транспорте и общественных местах. Такое распоряжение властей действует в городе с 12 мая прошлого года.
За отсутствие масок и перчаток в транспорте Москвы за 8 месяцев оштрафованы более 220 тыс. пассажиров. Штраф составляет 4-5 тыс. руб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru