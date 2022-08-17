Иммунолог назвал особенность повторного заражения коронавирусом

Каждое последующее заражение коронавирусом может приводить к более тяжелому заболеванию, нежели предыдущее, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, иммунолога Николая Крючкова.

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По его словам, доминирующие линии разновидности COVID-19 «омикрон» значительно менее патогенны и реже приводят к смерти, чем, например, «дельта»-штамм. Однако при повторном заражении инфекцией болезнь может протекать тяжелее, чем в первый раз.

Это может быть связано с последствиями воздействия COVID-19 на организм, компенсаторные возможности которого не безграничны. Ученый рекомендует вакцинироваться и использовать маску, чтобы снизить риски заболеть.

Напомним, вакцина от коронавируса нового типа «Спутник V» российского производства стала самой эффективной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияКоронавирус
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