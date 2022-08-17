«Спутник V» назван лучшей вакциной в мире

По его словам, в стране удалось побороть эпидемию COVID-19 благодаря сотрудничеству с Россией, Китаем и Кубой, а также использованию «Спутник V».

«В ходе применения препарат показал, что является одним из лучших в мире», — заявил Лопес.

Напомним, на платформе, аналогичной «Спутнику V», создана вакцина, которая защищает от новых разновидностей штамма коронавируса. Препарат содержит последовательность из дельта- и омикрон-штаммов.

