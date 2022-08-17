«Спутник V» назван лучшей вакциной в мире
Вакцина от коронавируса нового типа «Спутник V» российского производства стала самой эффективной, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.
По его словам, в стране удалось побороть эпидемию COVID-19 благодаря сотрудничеству с Россией, Китаем и Кубой, а также использованию «Спутник V».
«В ходе применения препарат показал, что является одним из лучших в мире», — заявил Лопес.
Напомним, на платформе, аналогичной «Спутнику V», создана вакцина, которая защищает от новых разновидностей штамма коронавируса. Препарат содержит последовательность из дельта- и омикрон-штаммов.
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