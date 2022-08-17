«Спутник V» назван лучшей вакциной в мире

Вакцина от коронавируса нового типа «Спутник V» российского производства стала самой эффективной, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса.

Минздрав продлил срок годности вакцины «Спутник V»

По его словам, в стране удалось побороть эпидемию COVID-19 благодаря сотрудничеству с Россией, Китаем и Кубой, а также использованию «Спутник V».

«В ходе применения препарат показал, что является одним из лучших в мире», — заявил Лопес.

Напомним, на платформе, аналогичной «Спутнику V», создана вакцина, которая защищает от новых разновидностей штамма коронавируса. Препарат содержит последовательность из дельта- и омикрон-штаммов.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаСпутник V
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